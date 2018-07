Com três duplas, Brasil faz boa campanha na etapa polonesa do vôlei de praia

O Brasil segue com um bom desempenho na etapa da Polônia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo realizada na cidade de Olsztyn. Nesta sexta-feira, entre as mulheres, Ágatha/Duda e Larissa/Talita superaram as suas adversárias e chegaram às quartas de final. Na chave masculina, Alison e Bruno Schmidt também venceram e estão na fase de oitavas de final.

Ágatha e Duda vão enfrentar nas quartas de final, neste sábado, as checas Kolocova e Kvapilova. As duas duplas já se enfrentaram na fase de grupos, com vitória das europeias. Já Larissa e Talita encaram as alemãs Julia Sude e Chantal Laboureur. Em seis encontros entre elas, as brasileiras somam cinco triunfos.

Além das disputas das quartas de final, neste sábado ocorrem também os jogos das semifinais. Caso as duas duplas brasileiras vençam, se encontrarão na semi, garantindo ao menos um time nacional na decisão da etapa de Olsztyn.

No naipe masculino, que está uma rodada atrás, Alison e Bruno Schmidt encaram nas oitavas de final os russos Oleg Stoyanovskiy e Artem Yarzutkin. Os brasileiros campeões olímpicos no Rio-2016 venceram o único encontro entre os times, valendo o bronze do Major Series de Porec, na Croácia. As quartas de final e semifinais do naipe masculino também serão realizadas neste sábado.

Nesta sexta-feira, Larissa e Talita, que ficaram em primeiro na chave, jogaram apenas uma partida. Elas superaram as alemãs Karla Borger e Margareta Kozuch por 2 sets a 1 (21/7, 16/21 e 15/12). Já Ágatha e Duda disputaram uma rodada a mais, da repescagem, quando venceram as finlandesas Lahti e Lehtonen por 2 a 1 (21/14, 18/21 e 15/11). Horas depois, nas oitavas de final, triunfo por 2 a 0 (21/19 e 21/19) sobre as polonesas Jagoda Gruszczynska e Kinga Kolosinska.

Alison e Bruno Schmidt disputaram apenas uma partida nesta sexta-feira, pela fase de grupos. Eles superaram os poloneses Fijalek e Bryl por 2 sets a 1 (14/21, 21/14 e 15/11) e garantiram o primeiro lugar da chave H. Com isso, avançaram em primeiro e não tiveram que passar pela repescagem, também realizada nesta sexta.

Outras cinco duplas brasileiras deram adeus ao torneio nesta sexta-feira. Fernanda Berti e Bárbara Seixas caíram nas oitavas de final, enquanto que Pedro Solberg/Guto ficaram na repescagem. Já Álvaro/Saymon, Evandro/André e Vitor Felipe/George foram eliminados na fase de grupos.