Com vaga no Mundial, seleção sub-20 feminina de vôlei ganha Sul-Americano no Peru

A seleção brasileira feminina sub-20 manteve a hegemonia no continente ao vencer a decisão do Sul-Americano, na noite de domingo, diante da Argentina por 3 sets a 2 - com parciais de 25/23, 25/21, 25/27, 19/25 e 15/12 -, no Coliseu Manuel Bonilla, em Lima, no Peru. Além de somar o 20.º título, o Brasil, assim como as vice-campeãs argentinas, garantiram vaga no Mundial da categoria em 2019, que será no México.

"Foram três meses de treino duro e tudo valeu a pena. Agora vamos comemorar muito, pois fizemos por merecer. A Argentina tem um bom time, elas erram pouco, o que dificulta nosso jogo. Depois de perdermos para elas na fase de classificação sabíamos que era dia de ir para cima com tudo, e conseguimos", disse a ponteira Julia.

O treinador do time brasileiro, Wagner Copini, o Wagão, também destacou o período de preparação da equipe e elogiou o desempenho do bloqueio na partida final. Segundo o técnico, este fundamento é um dos pontos fortes das meninas, mas ainda estava devendo na competição.

"O jogo foi ainda mais difícil e equilibrado do que prevíamos, mas superamos tudo isso. A Argentina é um time muito forte. Hoje (domingo) o nosso bloqueio funcionou e foi fundamental para a nossa vitória. As argentinas têm muito volume de jogo e isso dificultou nossas ações. A ansiedade também foi uma adversária a mais na partida e fez com que o confronto se alongasse. Trabalhamos três meses, sendo dois deles com esse grupo que veio para a competição. Elas trabalharam muito e foram merecedoras desta conquista, conseguiram se superar tanto no âmbito técnico, como no psicológico", analisou Wagão.

Na disputa pelo terceiro lugar, o Peru, seleção anfitriã, superou o Chile por 3 sets a 0. A seleção do campeonato contou com a oposta Jheovana (Brasil), a levantadora Maria Mayer (Argentina), as ponteiras Tainara (Brasil) e Angelis Ligorria (Argentina), as centrais Bianca Farriol (Argentina) e Flávia Montes (Peru) e a líbero Keyla (Brasil). A levantadora argentina Maria Mayer também foi eleita a atleta mais valiosa (MVP).