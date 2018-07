Com Vitor Felipe/George, Brasil terá 8 duplas em etapa do vôlei de praia

O Brasil conseguiu nesta quarta-feira classificar mais uma dupla para a fase principal da etapa da Polônia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo disputado na cidade de Olsztyn. Vitor Felipe e George passaram pelo qualifying com duas vitórias e conquistaram uma vaga. Assim, o País terá oito representantes na competição - cinco entre os homens e três entre as mulheres.

A parceria brasileira começou o dia com vitória sobre os canadenses Felipe Humana-Paredes e Cameron Wheelan por 2 sets a 0 (21/18 e 21/17), na rodada de abertura do qualifying. No segundo duelo, valendo a vaga na fase principal, triunfo por 2 a 1 (15/21, 21/19 e 19/17) sobre os alemães Lorenz Schumann e Julius Thole.

Vitor Felipe e George se juntam às quatro duplas do Brasil já garantidas na fase de grupos pelo ranking de entradas ou convite (wild card): Alison/Bruno Schmidt, Álvaro Filho/Saymon, Evandro/André e Pedro Solberg/Guto.

Já no torneio feminino, Maria Elisa e Carolina Solberg superaram compatriotas no "country quota", disputado pela manhã, mas acabaram superadas no qualifying e ficaram fora do torneio. Na disputa interna, vitória por 2 sets a 0 (21/12 e 21/17) sobre Josi/Lili e também por 2 a 0 (21/19 e 21/16) sobre Elize Maia/Taiana.

Na rodada do qualifying, porém, as brasileiras acabaram superadas pelas australianas Mariafe Artacho e Phoebe Bell por 2 sets a 0 (21/18 e 21/17) e deram adeus. Com isso, o Brasil terá três equipes no torneio feminino: Ágatha/Duda, Fernanda Berti/Bárbara Seixas e Larissa/Talita.