Com vitórias no qualifying, Brasil terá 8 duplas em etapa russa do vôlei de praia

O Brasil contará com oito duplas nas chaves da etapa de Moscou do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta quarta-feira, as duas parcerias do País que participaram do qualifying do evento quatro estrelas tiveram êxito e assim se classificaram para o torneio, sendo que seis já tinham vagas garantidas.

+ Fernanda Berti e Bárbara Seixas ficam com a prata na etapa de Viena do vôlei de praia

No qualificatório do evento feminino, Maria Clara e Elize Maia avançaram com uma vitória de virada sobre as polonesas Gruszczynska e Gromadowska, por 2 sets a 1, com parciais de 17/21, 21/18 e 15/6. Assim, completarão a chave principal, que já contava com as duplas Ágatha/Duda, Maria Elisa/Carol Solberg e Ana Patrícia/Carol Horta.

O evento masculino contou com a participação de Thiago e Álvaro Filho no qualifying. E eles derrotaram os poloneses Veretiuk e Shekunov por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/17, nesta quarta-feira. Antes desse triunfo, Alison/André, Evandro/Vitor Felipe e Ricardo/Guto já estavam assegurados na chave da etapa de Moscou.

Para Álvaro Filho, o saque foi fator decisivo no triunfo desta quarta-feira. "Sacamos muito bem, foi nosso principal fundamento no jogo de hoje. Fico muito feliz de dar este passo ao lado do Thiago. Enfrentar um time da casa é sempre complicado, pois a torcida aqui apoia muito. Mas foi bacana conseguir a vitória e a classificação para a chave principal", disse.