Com volta de Lucarelli, seleção brasileira arrasa Canadá em amistoso

Com o retorno de Lucarelli, a seleção brasileira masculina de vôlei enfrentou menor dificuldade para superar o Canadá na noite desta sexta-feira, no mesmo ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), que recebeu o amistoso de quarta. Desta vez, os brasileiros venceram por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/14 e 25/19.

Na quarta, o time comandado pelo técnico Renan Dal Zotto havia sofrido para bater os canadenses. E precisou de cinco sets para vencer por 3 a 2. As partidas servem de preparação para a estreia do Brasil na Liga das Nações, no dia 31, na Polônia.

O destaque da noite foi o retorno de Lucarelli, ausente da seleção ao longo da temporada passada em razão de problemas físicos. Nesta sexta, ele anotou 11 pontos e foi o maior pontuador da equipe nacional. Outro destaque foi o central Flávio, com dez pontos.

Ao fim da partida, Flávio celebrou a sua boa estreia com a camisa da seleção principal. "Rola um friozinho na barriga, confesso, mas é normal. Depois fui acostumando, me sentindo bem, todos me apoiaram, e no decorrer do jogo fui ficando mais solto, mais relaxado. Foi um bom jogo, a equipe está de parabéns, crescemos da primeira para a segunda e saímos com uma boa vitória por 3 a 0 sobre uma equipe forte como o Canadá", comentou o jogador, campeão mundial pela equipe sub-23.

Nesta sexta, Renan escalou a equipe com o levantador Fernando Cachopa, o oposto Wallace, os centrais Flávio e Lucão, os ponteiros Lucarelli e Douglas e os líberos Thales e Maique. Ao longo do amistoso, entraram em quadra o levantador Thiaguinho e o oposto Alan.

Fernando Cachopa foi uma das surpresas da partida. No amistoso de quarta, ele sentiu uma lesão no ombro esquerdo no final do quarto set e foi substituído. Avaliado, foi aprovado para voltar a competir nesta sexta.

"A cada dia o nosso time vem pegando mais entrosamento, conhecendo melhor um ao outro, principalmente da minha parte. A cada treino vai afinando um pouco mais, hoje diminuímos um pouco os erros em relação a primeira partida e foi melhor. Ainda temos o que melhorar, temos uma semana para evoluir e vamos com tudo para a Liga das Nações", comentou o levantador.

Agora a seleção brasileira viaja na próxima segunda-feira direto para Katowice, na Polônia, onde estreia na Liga das Nações. O primeiro desafio será no dia 31, contra a seleção dos Estados Unidos.