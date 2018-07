Correção: Brasil terá 3 Mundiais de Clubes de vôlei

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou nesta quarta-feira que o Brasil será a sede das três próximas edições do Mundial de Clubes masculino da modalidade, em 2013, 2014 e 2015. A entidade também confirmou que a Suíça abrigará a versão feminina da competição no mesmo período.

O torneio que será realizado neste ano no Brasil acontecerá entre 15 e 20 de outubro e o formato do mesmo ainda será definido pela FIVB, presidida pelo brasileiro Ary Graça, também presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Já o Mundial feminino ocorrerá entre os dias 8 e 13 do mesmo mês, em Zurique, e contará com seis times (um representante de cada continente e uma equipe suíça).

A FIVB ainda prometeu anunciar dentro de um mês qual cidade brasileira irá abrigar o Mundial masculino, sendo que esta será a primeira vez que esta competição ocorrerá em duas cidades diferentes para homens e mulheres em uma só temporada.

"Estou muito orgulhoso de confirmar essa mudança emocionante do calendário do vôlei da FIVB. Dois fortes países, um com pedigree excelente no vôlei (o Brasil), e outro que é a casa da FIVB (a sede da entidade fica em Lausanne, na Suíça) recebendo o Mundial de Clubes, que farão empolgantes competições", ressaltou Ary Graça.

O organismo que controla o vôlei mundial ainda informou que as edições de 2014 e 2015 do Mundial de Clubes serão realizadas em maio.