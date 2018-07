Cruzeiro bate donos da casa e avança às semifinais do Mundial de Vôlei

O Sada Cruzeiro garantiu vaga nas semifinais do Mundial de Clubes de Vôlei nesta quinta-feira, ao derrotar o anfitrião Zaksa Kedzierzyn-Kozle por 3 a 0, com parciais de 25/13, 32/30 e 25/20. Em Opole, na Polônia, o time brasileiro voltou a apresentar um bom desempenho para vencer o confronto direto e seguir na briga pelo título da principal competição de equipes da modalidade.

O Cruzeiro tenta levantar seu quarto título do Mundial, o que repetiria os feitos de 2013, 2015 e 2016. Os brasileiros acabaram a primeira fase na segunda colocação do Grupo A, com vitórias por 3 a 0 sobre o Zaksa e o Sarmaye Bank, do Irã, e derrota pelo mesmo placar para o italiano Lube Civitanova.

Os atuais campeões brasileiros chegaram a seis pontos, dois atrás do Lube Civitanova, que passou na liderança. Nas semifinais, o Cruzeiro pegará no sábado o Zenit Kazan, da Rússia, que venceu suas três partidas no Grupo B. Lube e Skra Belchatow, da Polônia, definem o outro finalista da competição, no mesmo dia.

"As semifinais serão pesadas e temos que entrar bem concentrados. Agora, temos que descansar um pouco e focar tudo na fase final. Hoje, jogamos muito firmes, sacamos muito bem, passamos. Acho que nosso jogo saiu bem e espero que a gente consiga seguir jogando assim, pois, com certeza, enfrentaremos um adversário pesado também", declarou o ponteiro Leal.

Depois de duas partidas muito oscilantes, o Cruzeiro voltou a viver bons momentos nesta quinta-feira, principalmente no primeiro set, que fechou com extrema tranquilidade. Empurrado pela torcida, o Zaksa equilibrou o confronto nas parciais seguintes, mas os brasileiros cresceram nos momentos decisivos e confirmaram o triunfo.

"Nosso time sabe jogar nas dificuldades e mostra que estamos crescendo na competição. Na primeira partida, o Civitanova jogou muito bem. Depois, nosso time se superou e ganhamos dois jogos de 3 a 0, com um bom ritmo. A gente veio com o objetivo de ser campeão", considerou Leal.

O ponteiro cubano naturalizado brasileiro foi o grande destaque da vitória desta quinta, com 19 pontos. O segundo maior pontuador do Cruzeiro foi Evandro, com 17, seguido por Simon, com 11.