Cruzeiro bate time russo e conquista seu terceiro título mundial de vôlei

O Sada Cruzeiro conquistou, neste domingo, o tricampeonato do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei ao vencer o Zenit Kazan, da Rússia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/23 e 25/15. A decisão foi realizada no Ginásio Divino Braga, em Betim (MG), palco de toda a competição.

Com o resultado, a equipe mineira chegou à terceira conquista em quatro decisões de Mundial disputadas. Além disso, o time soma quatro títulos da Superliga, três do Sul-Americano, duas Copas do Brasil, sete Campeonatos Mineiros e uma Supercopa.

Na partida, o grande destaque foi Evandro, melhor atacante com 14 pontos, seguido por seu companheiro Yoandy Leal, com 13. Pelo Zenit Kazan, Wilfredo Leon foi o melhor em quadra, com 13 pontos marcados.

Mais cedo, na disputa do terceiro lugar, os italianos do Trentino bateram o Bolívar, da Argentina, por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 23/25, 25/23, 28/31 e 17/15, e garantiram a medalha de bronze no Mundial.

O primeiro set da decisão começou com um pouco de equilíbrio, mas logo o Cruzeiro demonstrou sua superioridade. Após a metade do set, o time brasileiro conseguiu abrir mais de dois pontos e logo conseguiu fechar o placar em 25/21. O melhor em quadra desde o início foi Evandro.

Na segunda parcial, o Zenit chegou a tomar a frente e abriu 7/4. No entanto, o Cruzeiro logo retomou a melhor forma e, com boas atuações dos cubanos Leal e Simon, conseguiu virar e fazer 2 a 0, com 25/23.

Já o terceiro set foi um verdadeiro passeio do Cruzeiro. Sob a batuta do levantador Willian, o time brasileiro confundiu a defesa russa variando as jogadas e conseguiu fechar o set com dez pontos de vantagem, fazendo a festa da torcida que esgotou os ingressos para assistir o duelo no ginásio.