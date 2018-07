Cruzeiro derrota Minas e sai em vantagem na Superliga

O Sada/Cruzeiro confirmou o favoritismo nesta quinta-feira e superou o Vivo/Minas sem grandes dificuldades, em Itabira, pela primeira partida entre as duas equipes mineiras válida pelas quartas de final da Superliga masculina.

Superior durante praticamente todo o confronto, o Cruzeiro venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/20 e 25/17. As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo, na Arena Vivo, em Belo Horizonte, e uma nova vitória garante o Cruzeiro na semifinal. Se o Minas ganhar, o confronto decisivo será disputado na terça-feira, novamente em Itabira.

O Cruzeiro se classificou com a segunda melhor campanha da primeira fase, atrás apenas da Cimed/Malwee. O Minas, por sua vez, foi o sétimo. O vencedor deste confronto enfrenta na semifinal o Montes Claros/Funadem ou o Brasil Vôlei Clube.