Cruzeiro derrota Vôlei Futuro e vai à final da Superliga

O duelo entre as duas equipes, válido pela semifinal da Superliga, ficou marcado pelas ofensas ao jogador Michael, do Vôlei Futuro, que foi chamado de "bicha" pelos torcedores cruzeirenses no primeiro jogo da série, realizado no dia 1º de abril, em Contagem. Por conta disso, o Cruzeiro foi multado em R$ 50 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o que contribuiu para acirrar os ânimos.

Nesta sexta-feira, na volta do Vôlei Futuro a Contagem, os torcedores do Cruzeiro chegaram a pedir desculpas a Michael em um cartaz e ainda levaram duas bandeiras com o arco-íris, símbolo do movimento gay. Mas também houve provocação ao jogador. A torcida gritou "Richarlyson", em referência ao volante do rival Atlético-MG, que já foi envolvido em polêmicas relativas à homossexualidade.

A pressão da torcida cruzeirense ajudou bastante a equipe dentro da quadra. Diante de um adversário que não conseguiu encaixar seu melhor jogo, o Cruzeiro dominou completamente as ações e acabou vencendo por 3 a 0 - as duas partidas anteriores do confronto tinham terminado apenas em cinco sets. Assim, garantiu sua presença na grande final da Superliga, contra o time paulista do Sesi.