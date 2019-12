Cruzeiro é superado por time italiano e perde primeira no Mundial de Vôlei

O Sada Cruzeiro sofreu sua primeira derrota no Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, que está sendo realizado em Betim (MG). A equipe brasileira foi superada pelo Cucine Lube Civitanova, da Itália, por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 30/28 e 25/15, nesta quarta-feira.

O resultado afasta o time brasileiro da chance de terminar na primeira colocação na fase inicial da competição. A equipe italiana ganhou os dois jogos, enfrenta o Zenit Kazan, da Rússia, nesta quinta-feira, e pode fechar na liderança até mesmo com uma derrota. O Cruzeiro encara o Al Rayyan, do Catar, que perdeu os dois jogos.

Pelo cruzamento, o primeiro enfrenta o quarto colocado e o segundo encara o terceiro. As duas partidas da semifinal estão marcadas para o sábado. A decisão acontece no domingo.

"Sabíamos que seria um jogo difícil. Não à toa, o Cruzeiro é tricampeão mundial. É muito forte jogando em casa. Começamos o jogo com uma estratégia, não deu certo, mudamos, erramos um pouco menos e aí o nosso saque fez diferença", afirmou o levantador brasileiro Bruninho, que atua pelo Cucine Lube Civitanova.

