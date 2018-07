Cruzeiro estreia com vitória no Mundial de Clubes de vôlei

Com o triunfo, o time brasileiro abriu vantagem no Grupo A, que tem ainda o russo Zenit Kazan, adversário do Cruzeiro nesta quarta-feira. No Grupo B, competem o Paikan Tehran, do Irã, o Al-Ahly, do Egito, e o UPCN San Juan, da Argentina.

As equipes do Irã e do Egito abriram a competição mais cedo no Ginásio Divino Braga. A partida foi marcada por um pequeno atraso antes do início, em razão de goteiras no teto - a cidade de Betim enfrentou uma forte chuva nesta terça.

Na sequência, Sada Cruzeiro e Capitanes de Arecibo entraram em quadra, desta vez sem goteiras. E o time brasileiro praticamente não deu chances ao rival, principalmente por causa da boa atuação de Wallace, autor de nove pontos. O oposto mostrou nesta noite que está totalmente recuperado de cirurgia, de hérnia de disco, realizada em agosto.

O Cruzeiro também soube se aproveitar dos erros do rival. Marcou 31 pontos neste quesito, contra 23 do Capitanes. E caprichou no ataque, com 36 pontos. O time de Porto Rico anotou 23 neste fundamento. Neste ritmo, nem mesmo as goteiras, que voltaram antes do início do terceiro set, atrapalharam a equipe da casa.