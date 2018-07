Cruzeiro perde e fica com o vice no Mundial de Vôlei

Para o Brasil, restou a consolação de o time mineiro ter sido o primeiro do País a chegar até uma final desde que o Mundial voltou a ser organizado, em 2009. Para tanto, o Cruzeiro passou na semifinal pelo PGE Skra Belchatow, da Polônia, país que havia obtido o vice-campeonato nas outras três edições e dessa vez ficou com o bronze.

Para chegar ao Mundial, o Cruzeiro venceu a Superliga Masculina 2011/2012 e ganhou o direito de disputar o Sul-Americano de Clubes, realizado no começo de setembro, no Chile. Ali, só teve alguma dificuldade contra o argentino UCPN, vencido por 3 sets a 1.

No Mundial de Clubes, realizado pela quarta vez seguida em Doha, o Cruzeiro estreou com duas vitórias no Grupo A, sobre o local Al-Rayyan (de Rodrigão) e sobre o mexicano Tigres. No último jogo da primeira fase, perdeu por 3 a 2 para o Trentino Diatec.

Classificado para as semifinais, o time mineiro venceu o PGE Skra Belchatow por 3 sets a 2 e garantiu a final inédita para o vôlei brasileiro. Na decisão, o maior pontuador do Cruzeiro foi Wallace, medalhista de prata na Olimpíada com a seleção brasileira. Pelos italianos, brilharam o checo Jan Stokr e o búlgaro Matey Kaziyski, cada um com 17 pontos. A equipe campeã tem como levantador titular o brasileiro Rapha.

Mais cedo, na disputa feminina o Osasco passeou em quadra e, sem dificuldades, conquistou o seu primeiro título mundial, ao derrotar o Rabita Baku, do Azerbaijão, por 3 a 0, com parciais de 25/16, 25/14 e 25/17. O time paulista havia ficado com o vice, em 2010, e com a terceira colocação no ano passado.