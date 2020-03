Cruzeiro perde para o Sesi-SP e vê Taubaté colar na briga pela ponta da Superliga

Líder da Superliga Masculina, o Sada Cruzeiro sofreu uma dura derrota na noite desta quarta-feira, pela 20ª das 22 rodadas da fase de classificação. Em São Paulo, na Vila Leopoldina, perdeu por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/19 e 25/20 para o Sesi-SP. O oposto Evandro foi o maior pontuador da partida, com 19 acertos, ainda que não tenha conseguido evitar a derrota da equipe mineira.

"Hoje entramos muito concentrados, não sei se pelo fato de estarmos enfrentando o líder. Temos que entrar dessa forma independentemente do adversário porque isso mostra a nossa força. Tivemos dois desfalques hoje, mas o time conseguiu jogar muito bem e ganhar do primeiro colocado. Sabemos do nosso potencial e estamos treinando e buscando recuperar os jogadores que estão machucados para que nos playoffs a gente entre com força total", disse Alan, destaque do Sesi no triunfo, em declarações divulgadas pela CBV.

O tropeço do Cruzeiro foi bem aproveitado pelo EMS Taubaté Funvic (SP), o seu principal perseguidor na briga pela liderança. O time do interior paulista bateu o Sesc-RJ também por 3 a 0, com parciais de 25/23, 25/18 e 25/22, em casa, no ginásio do Abaeté.

O ponteiro Lucarelli foi o maior pontuador, com 17, para o Taubaté. "Viemos para a partida de hoje focando esse lugar na tabela que, com a vitória, está garantido. Temos chance matemáticas de buscar o primeiro lugar e vamos para Minas Gerais atrás de uma vitória para buscar essa posição. Tivemos alguns momentos de oscilação no campeonato, mas a equipe soube ganhar vários jogos. Agora temos mais dois contra as equipes do G4 e esperamos duas vitórias", disse.

O resultado levou o Taubaté a colar no Cruzeiro, pois chegou aos 51 pontos, a apenas dois da equipe mineira, e com chances de ultrapassá-lo no restante da primeira fase. O Sesi-SP, com o triunfo, chegou aos 39, na quarta posição, ainda atrás do Sesc-RJ, com 41.

O Vôlei Renata (5º colocado), de Campinas, como visitante, venceu o Pacaembu/Ribeirão Preto (9º) por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 21/25, 25/17 e 25/23. Fora de casa, o Fiat/Minas (6º) superou o Ponta Grossa Vôlei (12º) por 3 sets a 2 (20/25, 25/19, 28/30, 25/20 e 15/9). Já a Apan Blumenau (7º) passou pelo Vôlei UM Itapetininga (8º) por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 25/21, 21/25 e 25/19.