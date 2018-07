Cruzeiro vai organizar Mundial de Vôlei pelo 3º ano seguido

O Sada Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira, que pelo terceiro ano seguido vai organizar o Campeonato Mundial Masculino de Clubes de Vôlei. De acordo com os mineiros, o acordo com a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) foi fechado na segunda-feira passada, apesar de o local dos jogos não estar definido. O torneio será entre 27 de outubro e 1.º de novembro de 2015.

Em 2013, o Mundial aconteceu em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde o Sada Cruzeiro manda seus jogos pela Superliga Masculina de Vôlei. Já no ano passado, a competição foi realizada no Mineirinho, em Belo Horizonte.

Atual campeão da Superliga, o Cruzeiro poderia garantir vaga no Mundial se ganhasse o Sul-Americano, mas perdeu a decisão do torneio para o UPCN San Juan, da Argentina, na casa do adversário. Por isso, vai participar do Mundial como organizador.

O time mineiro, que esteve nas últimas quatro finais da Superliga, busca o bicampeonato mundial. O Cruzeiro ganhou em 2013, sendo o primeiro brasileiro campeão, mas ficou apenas no quarto lugar em 2014.