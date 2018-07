Cruzeiro vence e decide Mundial de Vôlei com Trentino

A final do Mundial será realizada nesta sexta-feira, a partir das 13 horas (de Brasília). O Cruzeiro vai enfrentar o Trentino, da Itália, que na outra semifinal, também realizada nesta quinta, superou o Zenit Kazan, da Rússia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/20 e 25/14.

Nesta sexta-feira, o Cruzeiro terá o desafio de interromper o domínio recente do Trentino, que venceu as últimas três edições do Mundial de Clubes. Além disso, as equipes de Minas Gerais e da Itália se enfrentaram na fase de grupos desta edição do torneio e os europeus se deram melhor, com um triunfo por 3 sets a 2 (25/23, 24/26, 26/24, 19/25 e 21/19).

Na semifinal desta quinta-feira, o Cruzeiro teve dificuldades para parar o sérvio Aleksandar Atanasijevic, principal pontuador do duelo, com 29 pontos. Pelo lado do Cruzeiro, o destaque foi Douglas Cordeiro, responsável por 15 pontos no eletrizante duelo, decidido apenas no tie-break.