Cruzeiro vence fácil o Uberlândia e segue na cola do líder Taubaté na Superliga

O Sada Cruzeiro não quer deixar o EMS/Taubaté/Funvic disparar na liderança da Superliga Masculina e fez a sua parte na noite deste domingo. Em casa, venceu fácil o Azulim/Gabarito/Uberlândia por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/20 e 25/18, em partida válida pela oitava rodada.

O triunfo levou o Cruzeiro aos 22 pontos, com sete triunfos em oito duelos. Está atrás, apenas, do Taubaté, o único invicto nesta temporada, com 24 pontos e oito vitórias. Já o Uberlândia é o quinto colocado com 12 pontos, tendo ganhado metade das oito partidas que disputou.

"O saque é um fundamento que treinamos muito e que funcionou bem nesta noite. Além disso, sempre temos jogadores que podem desequilibrar no saque. Sabemos da qualidade de cada um do nossos elenco, corrigimos alguns erros e sempre que entramos fazemos de tudo para conseguir ajudar. Estamos buscando evoluir, crescer fundamento por fundamento e ir subindo aos poucos", disse o ponteiro Rodriguinho, eleito o melhor jogador do duelo.

No outro compromisso deste domingo, o Vôlei Renata, de Campinas, visitou o Vedacit/Vôlei Guarulhos e o derrotou por 3 a 0, com parciais de 25/21, 25/17 e 25/16. O destaque do duelo foi o ponteiro Gabriel Vaccari, com 12 pontos. Ele também foi eleito o melhor jogador do duelo.

"Para mim, o termômetro do jogo geralmente é no primeiro set. Senti que começamos meio devagar, tentei concentrar para buscar no placar, já que começamos atrás e conseguimos encaixar uma boa sequência de saque que nos ajudou. Guarulhos é uma equipe qualificada, que joga certinho e muito pelo meio. Conseguimos minar os centrais deles hoje, facilitando o sistema de bloqueio e defesa e criamos oportunidade para contra-atacar. Estou muito feliz em ter ajudado o time", disse o central Michel, do time campineiro.