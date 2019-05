Cubano Leal revela ansiedade em defender a seleção brasileira pela primeira vez

Yoandy Leal foi a principal novidade na lista de convocados da seleção brasileira de vôlei para a Liga das Nações feita pelo técnico Renan Dal Zotto. O ponteiro cubano e naturalizado brasileiro poderá fazer sua estreia pelo time brasileiro a partir do dia 31 de maio. Feliz, ele contou estar ansioso para representar o País que escolheu defender.

"Estou muito feliz pela convocação para a Seleção. Esperei quatro anos para isso acontecer. Fico muito feliz, vou fazer de tudo para poder ajudar o time a se manter no alto nível mundial. Estou ansioso para começar a jogar na seleção e fazer um bom trabalho com os companheiros de equipe", disse o ponteiro.

Leal deixou o vôlei brasileiro, mas continua em alta. Após conquistar 25 títulos pelo Cruzeiro, ele foi campeão italiano na última terça-feira, pelo Civitanova. No sábado, decidirá o título da Liga dos Campeões contra o Zenit Kazan.

A seleção brasileira inicia a temporada de 2019 com a Liga das Nações, na qual estreia no próximo dia 31. Depois terá o Pré-Olímpico entre 9 e 11 de agosto, na Bulgária; o Campeonato Sul-Americano, de 11 a 15 de setembro, no Chile; e a temporada será encerrada na Copa do Mundo, no Japão, de 1.º a 15 de outubro.

Além de Leal, Renan Dal Zotto convocou os seguintes jogadores: Levantadores Bruninho, Carísio, Fernando Cachopa e Thiaguinho; os opostos Wallace, Alan, Felipe Roque e Rafael Araújo; os centrais Lucão, Otávio, Flávio, Matheus, Isac e Maurício Souza; os ponteiros Leal, Lucarelli, Lucas Lóh, Douglas, Honorato, Kadu, Rodriguinho e Maurício Borges; e os líberos Maique e Thales.

Confira o grupo completo de 24 jogadores convocados para a seleção:

Opostos

Wallace (Sesc-RJ), Alan Souza (Sesi-SP), Felipe Roque (Minas) e Rafael Araújo (MKS Bedzin-POL);

Levantadores

Bruninho (Volley Lube-ITA), Eduardo Carísio (Minas), Thiaguinho (Sesc-RJ) e Fernando Cachopa (Cruzeiro);

Centrais

Isac (Cruzeiro), Maurício Souza (Sesc-RJ), Otávio (EMS Funvic Taubaté), Lucão (Taubaté), Flávio (Minas) e Matheus (Minas);

Ponteiros

Rodriguinho (Cruzeiro), Honorato (Minas), Lucarelli (Taubaté), Leal (Volley Lube-ITA), Lucas Lóh (Sesi-SP), Douglas Souza (Taubaté), Maurício Borges (Sesc-RJ) e Kadu (Tonno Callipo-ITA);

Líberos

Maique (Minas) e Thales (Taubaté).