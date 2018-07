Curitiba recebe a quarta etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia

Começa nesta quinta-feira, 24, mais uma etapa do Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia 2011, em Curitiba, na arena montada no Parque Barigui. Evento que recoloca a capital paranaense no calendário da competição.

Antes de Curitiba, o Circuito Banco do Brasil 2001 já passou por Vitória, Rio de Janeiro e Guarujá (SP). Após a realização das três primeiras etapas, Juliana/Larissa (CE/PA), no feminino, e Márcio/Ricardo (CE/BA), no masculino, são as duplas que lideram a corrida pelos títulos.

A primeira parte do torneio será um qualifying, onde serão conhecidas as últimas seis duplas femininas e as últimas seis parcerias masculinas classificadas para o torneio principal. Estas duplas se juntarão às 12 melhores do ranking nacional e divididas em seis chaves.

As quatro equipes com melhor campanha na fase classificatória avançarão diretamente às quartas-de-final, enquanto as oito restantes jogarão na rodada das oitavas. Estas duas fases da competição, assim como as semifinais, acontecerão no sábado, 26. As finais e disputas de terceiro lugar encerram a competição na manhã de domingo.