Dal Zotto chama mais quatro jogadores para Sul-Americano e Copa do Mundo de vôlei

Apenas três dias depois de vencer o Pré-Olímpico na Bulgária e conquistar o maior objetivo da seleção brasileira masculina de vôlei nesta temporada, que era a vaga nos Jogos de Tóquio-2020, o técnico Renan Dal Zotto não tem tempo para descanso e nesta quarta-feira já trabalhou visando as disputas do Sul-Americano e da Copa do Mundo com a convocação de mais quatro jogadores para estas competições.

O comandante da seleção chamou os opostos Aboubacar e Felipe Roque, o central Matheus Bispo e o ponteiro Victor Birigui, que participaram dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, e conquistaram a medalha de bronze com a vitória sobre o Chile.

Os quatro se apresentam para dar início aos treinamentos no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), na próxima segunda-feira, quando também chegarão 12 dos 14 atletas que estiveram na disputa do pré-olímpico - as exceções são o oposto Wallace e o central Lucão.

Depois da Liga das Nações, do Pan de Lima e do Pré-Olímpico, a seleção brasileira entrará em quadra pelo Sul-Americano de 10 a 14 de setembro, no Chile, e pela Copa do Mundo, de 1.º a 15 de outubro, no Japão.

Além desta nova convocação, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou o convite a outros cinco jogadores para dois amistosos contra a seleção da Argentina, nos dias 23 e 25 deste mês, em Calafate, na casa do adversário. Para estes compromissos foram chamados os levantadores Thiaguinho e Rhendrick, o central Cledenilson e os ponteiros Kadu e Hugo.