Dante mostra confiança na recuperação na Liga Mundial

"Já passei por isso mais de uma vez. Me lembro de 2006, quando tomamos um 3 a 0 da Bulgária no primeiro jogo da fase final, em Moscou, e saímos de lá com o título. Essa é apenas mais uma prova de que o resultado do jogo de ontem (quarta-feira, contra a Rússia) não interfere nem diminui a nossa vontade de buscar mais um campeonato para o Brasil", disse Dante. "Não temos que lamentar muito essa derrota, porque fase final é assim. Ganhando ou perdendo, já tem que pensar no próximo jogo."

Agora, o Brasil depende apenas de uma vitória sobre o Canadá nesta sexta-feira para avançar para a semifinal. "Temos que ter postura de jogar uma final. Essa vai ser a primeira final que vamos jogar daqui para frente. É tudo ou nada. É vencer e seguir adiante ou perder e voltar para casa. Como ninguém aqui cogita a segunda possibilidade, todas as nossas forças estão unidas na busca pelo mesmo objetivo: vencer e seguir adiante", avisou Dante.