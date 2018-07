Dante renova contrato para continuar no vôlei russo

Estrela do vôlei brasileiro, o ponteiro Dante acertou a renovação de contrato para disputar a sua terceira temporada no Dínamo de Moscou, da Rússia. "A equipe manteve a base do ano passado e isso foi importante, pois teremos uma temporada bastante intensa. Estou bem adaptado a Moscou e ao Dínamo", contou o jogador de 29 anos.

Titular absoluto da seleção, Dante é um dos dois jogadores do grupo que defendeu o Brasil na conquista do tricampeonato mundial, no começo do mês, na Itália, que jogará a próxima temporada fora do País - o outro é o oposto reserva Theo, que está no Suntory Sunbirds, do Japão.

Ainda embalado pelo título mundial, Dante embarca para a Rússia já neste fim de semana. "Esses últimos meses com a seleção foram maravilhosos. Superamos muitas coisas, mostramos a nossa força e vencemos duas competições de altíssimo nível (Liga Mundial e Mundial)", contou.

Ao lado de Giba e Rodrigão, Dante participou das três campanhas que deram ao Brasil o tricampeonato mundial, em 2002, 2006 e 2010. Além disso, ele tem no currículo duas medalhas olímpicas com a seleção brasileira: ouro em Atenas/2004 e prata em Pequim/2008.