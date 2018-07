Dante volta ao vôlei brasileiro e jogará em Taubaté

TAUBATÉ - Prometendo montar uma equipe para brigar pelo título da próxima edição da Superliga Masculina, o Vôlei Taubaté acertou a contratação do ponteiro Dante, que defendeu o Brasil nas últimas três edições dos Jogos Olímpicos, conquistando três medalhas. O jogador, tricampeão mundial (2003, 2006 e 2010) estava jogando no Panasonic Panthers, do Japão.

"Fiquei impressionado com o projeto de Taubaté, e algo que me animou, mexeu comigo. Estão montando uma equipe fortíssima, foram ao mercado e contrataram excelentes nomes, é um time para disputar títulos, e isso motiva demais", comentou Dante.

O Taubaté pretende preencher uma lacuna deixada pelo antigo time do RJX, exatamente o último que Dante defendeu no Brasil, tendo ido para o Japão em agosto do ano passado. A equipe do Vale do Paraíba já acertou com o central Sidão, que estava no Sesi, o levantador Rapha, que vem de uma década na Itália, e o oposto Lorena.

De acordo com a assessoria de imprensa de Dante, as negociações com Taubaté foram longas. O jogador recebeu propostas de equipes da Turquia e da Rússia, e os japonses queriam mantê-lo. Falo mais alto, porém, a saudade de casa.

"Estou vindo de um ano maravilhoso no Japão, estrutura, condições, resultados, tudo foi perfeito no Panasonic e agradeço a eles pela temporada, que foi muito especial. Estou feliz por voltar ao Brasil, ficar perto da minha família, dos meus amigos, de poder sentir de novo o calor do Brasil", destacou o jogador.