De olho no Pré-Olímpico, seleção masculina de vôlei vence a Finlândia em amistoso

A seleção brasileira masculina de vôlei começou bem a sua participação no Memorial Wagner, um torneio amistoso disputado em Cracóvia, na Polônia, que serve de preparação para a disputa do Pré-Olímpico. Nesta quinta-feira, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto derrotou a Finlândia por 3 sets a 0 - com parciais de 25/15, 25/12 e 25/16 -, na Tauron Arena Kraków.

LEIA TAMBÉM > CBV anuncia amistosos das seleções feminina e masculina de vôlei contra Argentina

A busca por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 será na próxima semana - entre os dias 9 e 11 -, em Varna, na Bulgária, onde o Brasil terá como adversários Porto Rico, Egito e os donos da casa. Apenas uma seleção do grupo terá a vaga para a próxima edição da Olimpíada.

Ainda pelo Memorial Wagner, a equipe brasileira enfrentará a Polônia, nesta sexta-feira, e a Sérvia, no sábado. Após a primeira partida, Renan Dal Zotto fez uma avaliação positiva do desempenho do Brasil. "Participar de um torneio tão importante como esse, em um momento importante, que antecede uma competição como o Pré-Olímpico, é fundamental para a nossa seleção. Um ginásio espetacular e um torneio de um nível técnico bastante elevado. Tudo isso é muito importante para o nosso time", afirmou.

Presente em quadra durante todo o jogo desta quinta-feira, o central Flávio fez questão de ressaltar a importância de disputar o torneio amistoso. "Antes de tudo, é um prazer enorme estar na Polônia, um país completamente apaixonado pelo vôlei. Além disso, hoje foi um bom início de torneio, um bom teste para a nossa equipe. Nosso objetivo maior é o Pré-Olímpico na próxima semana. Então, estamos bastante focados na nossa equipe por agora", disse.

"Esse torneio está sendo muito importante para ajustarmos alguns pontos que vínhamos treinando em Saquarema e estamos tendo a chance de colocar em prática nestes jogos", destacou o central da seleção brasileira.

A seleção brasileira está na disputa do torneio amistoso e estará no Pré-Olímpico com os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Wallace e Alan; os centrais Lucão, Maurício Souza, Flávio e Isac; os ponteiros Leal, Lucarelli, Douglas e Maurício Borges; e os líberos Thales e Maique.