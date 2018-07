De olho no Rio-2016, Fê Garay confirma acerto com clube russo A ponteira Fê Garay enfim confirmou seu acerto com o Dinamo Moscou, da Rússia, acabando com a preocupação de ficar sem time para jogar às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, ela oficializou sua transferência do Dinamo Krasnodar para o time da capital russa, que será sua casa pelo menos até maio de 2016.