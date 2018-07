De virada, Brasil derrota a Alemanha pelo Grand Prix

Neste sábado, às 20h30, novamente em São Bernardo do Campo, o Brasil enfrenta a Itália, que na preliminar foi derrotada pelo Estados Unidos, líder do Grand Prix com 12 pontos, por 3 sets a 0 - com parciais de 27/25, 25/20 e 25/17. A equipe brasileira subiu para a terceira colocação, com nove pontos. As norte-americanas enfrentam as alemãs, neste sábado, a partir das 18h20.

"A Alemanha nos colocou em dificuldade e temos muita coisa para melhorar. A gente precisa ir ajeitando, dando oportunidade a todas. Mas acho poderíamos ter jogado melhor", comentou o técnico, que optou por começar a partida com um time que seria considerado titular - voltaram Fabíola, Sheilla, Paula Pequeno, Thaísa, Fabiana e Fabi. Fernanda Garay, com dores no ombro, foi poupada.