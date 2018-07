De virada, Sesi-SP supera Rio do Sul por 3 sets a 2 na Superliga feminina

SÃO PAULO - As meninas do Sesi-SP conseguiram uma grande virada em casa sobre o Rio do Sul, de Santa Catarina, nesta quinta-feira. A equipe paulista arrancou a vitória por 3 sets a 2, com parciais de 19/25, 21/25, 31/29, 25/18 e 15/8, em 2h33 de jogo na Superliga feminina de vôlei.

Com 26 pontos, a ponteira Tandara foi a maior pontuadora do confronto e decisiva para o triunfo de sua equipe. Para ela, o grupo precisou de um "empurrão" para impor seu ritmo sobre as adversárias. "O nosso time entrou devagar nos dois primeiros sets. Mas no final do terceiro, a equipe teve consciência, mudou a atitude e depois disso conseguiu mudar a história do jogo", disse.

As duas equipes voltarão a entrar em quadra na próxima terça-feira. O Sesi-SP enfrentará o Banana Boat/Praia Clube (MG), às 21h; enquanto o Rio do Sul pegará o Vôlei Amil, às 19h30, em Campinas.