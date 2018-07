Decisão da Superliga B vai parar na Justiça Comum

RIO - Não é só o Campeonato Brasileiro de futebol que pode ver o seu resultado final decidido pela Justiça Comum. Neste sábado, o Sada, atual campeão da Superliga Masculina de Vôlei (patrocinando o Cruzeiro), revelou que conseguiu uma liminar na 7.ª Vara Cível do Fórum Regional da Barra da Tijuca, no Rio, para suspender a final da segunda divisão da Superliga que seria logo mais.

O time B do clube mineiro, que se chama Sada/Contagem, foi excluído da competição por ter escalado dois jogadores na semifinal contra o Voleisul Paquetá Esportes (RS), supostamente de forma irregular. No entender do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) do vôlei, ponteiro Kadu e o levantador Lucas Salim, que já haviam atuado na Superliga, não poderiam jogar a segunda divisão.

O Sada, que alega que consultou formalmente a CBV e recebeu autorização para escalá-los, conseguiu suspender a final, que seria neste sábado, até o julgamento dessa ação. De acordo com o time mineiro, a CBV foi intimada na tarde de sexta-feira, mas ainda não se manifestou.

A partida antes seria entre o Sada e São José dos Campos, mas foi suspensa pelo presidente do STJD, Aloysio Augusto da Costa, que deferiu a liminar requerida pelo Voleisul. "Vamos defender o direito dos nossos meninos, que brilharam no torneio enfrentando equipes adultas. Em respeito a esses jovens que ganharam na quadra o direito de disputar uma final, decidimos esgotar até a última instância", afirmou o presidente do Sada/Cruzeiro, Vittorio Medioli.