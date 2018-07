Definida, seleção feminina de vôlei embarca para jogar Grand Prix

RIO - A seleção feminina brasileira de vôlei embarcou nesta sexta-feira à tarde rumo à Coreia do Sul, onde a equipe nacional disputará a primeira fase do Grand Prix - o torneio todo será realizado entre os dias 5 e 28 de agosto. O técnico José Roberto Guimarães definiu o grupo de 14 jogadoras que representarão o Brasil na busca pelo nono título do País na competição.

O Brasil convocou as levantadoras Fabíola e Dani Lins, as opostos Sheilla e Tandara, as ponteiras Mari, Natália, Paula Pequeno, Fernanda Garay e Sassá, as centrais Thaisa, Adenízia, Fabiana e Juciely e a líbero Fabi para o torneio realizado na Ásia. Já a levantadora Ana Tiemi e a oposto Juliana Nogueira foram dispensadas por questões técnicas.

Invicta em 2011, com dez vitórias em dez partidas (sete da Copa Pan-Americana, no México, e três na Copa Internacional, em Brasília), a seleção irá integrar o Grupo C do Grand Prix, no qual enfrentará Japão, Alemanha e Coreia do Sul, na cidade de Busan. A estreia será diante das japonesas, no dia 5 de agosto.

"Nesta temporada optamos por jogar um maior número de partidas e o Grand Prix será bom por esse lado. O grupo para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, ainda não está fechado. Escolhemos essa equipe pensando numa melhor composição do time para a competição na Ásia. O afastamento das meninas do grupo será apenas temporário", afirmou José Roberto Guimarães, ao comentar a equipe que convocou e os cortes de Ana Tiemi e Juliana Nogueira do Grand Prix.