Definidas as datas do Rei e da Rainha da Praia

RIO - A Conferação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou ontem as datas e os competidores da edição 2012 do Rei e Rainha da Praia. A disputa pelas coroas do vôlei de praia brasileiro acontecerá na Praia de Ipanema, no Rio, nos dias 18 e 19 de fevereiro, para as mulheres, e nos dias 25 e 26 do mesmo mês, entre os homens.

No feminino, Larissa, campeã do ano passado, tentará conquistar seu terceiro título. Além de 2011 ela foi campeã em 2007. As adversárias serão sua colega de dupla Juliana mais Talita, Maria Elisa, Vivian, Val, a estreante Taiana e a cearense Shaylyn. Entre os homens, Alison vai encarar nada menos do que três medalhistas olímpicos - Emanuel, Ricardo e Márcio - além de Pedro Cunha, Harley, Bruno Schmidt e Pedro Solberg.