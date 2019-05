Desfalcada, seleção feminina bate China em estreia na Liga das Nações

Mesmo desfalcada de jogadoras que pediram dispensa, como Thaísa, Adenizia, Dani Lins, a seleção brasileira feminina de vôlei fez grande estreia na Liga das Nações na noite desta terça-feira. Jogando com o apoio da torcida, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, a equipe da casa derrotou a China, atual campeã olímpica, por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/21 e 25/21.

Sem as veteranas, o técnico José Roberto Guimarães escalou a equipe titular com Macris, Paula Borgo, Mara, Bia, Gabi, Amanda e a líbero Léia. No decorrer da partida, o treinador deu chances para Roberta, Lorenne e Júlia Bergmann, que fez sua estreia pela seleção principal.

Em meio a tantas jovens jogadoras, quem se destacou foi Gabi, de 25 anos. Ela foi a maior pontuadora do jogo, com 20 pontos. Paula Borgo contribuiu com 16 e também se destacou. Pela China, Yanhan Liu anotou 11 pontos.

Com Gabi e Paula em grande momento, a seleção fez forte início de jogo. Melhor em quadra, abriu até dez pontos, com 18/8, no set inicial, enquanto as chinesas ainda tentavam se encontrar em quadra. No final da parcial, Zé Roberto podê até fazer as primeiras mudanças na equipe.

O segundo set foi mais equilibrado. Depois da fraca atuação no início, a China abriu 3/0 e surpreendeu o Brasil. Mais concentrada, a equipe visitante começou a fazer um duelo mais complicado para as anfitriãs. O jogo chegou a empatar em 19/19 antes de as brasileiras abrirem vantagem e fecharem o set.

A última parcial da partida teve roteiro semelhante. Mas, desta vez, as brasileiras assumiram a dianteira do placar com folga mais cedo. E tiveram menos trabalho para sacramentar a parcial.

Depois desta boa vitória, a seleção feminina volta à quadra de Brasília já nesta quarta-feira para enfrentar a República Dominicana, a outra integrante do seu grupo nesta primeira fase da competição, às 20h. Na sequência, o adversário será a Rússia, na quinta, no mesmo horário.

Vinda de um quarto lugar no ano passado, a seleção feminina ainda busca o seu primeiro troféu da Liga das Nações - era recordista de títulos no Grand Prix, com 12 conquistas.

Neste início de Liga das Nações, as 16 principais seleções disputam a fase classificatória, com a formação de quatro grupos e quatro equipes a cada semana, definidos em sorteio. As cinco melhores vão à fase final, que terá a anfitriã China. Esta etapa decisiva do torneio será disputada entre 3 e 7 de julho.