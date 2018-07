Destaque da Liga Mundial, francês é detido por agredir maquinista em Paris

De acordo com a emissora francesa Europe 1, N''Gapeth tentou atrasar a saída do trem da estação Montparnasse, em Paris, pois alguns de seus familiares ainda não haviam chegado. Ao ser informado que isso não seria possível, o jogador teria acertado um soco no rosto do maquinista, abrindo o supercílio do funcionário. O atleta foi detido e levado para o Departamento Regional da Polícia Transportes (SRPT), no norte de Paris. Orientado pelo advogado, ele não se manifestou publicamente.

Não foi a primeira vez que N''Gapeth se envolveu em uma confusão fora das quadras. Em dezembro do ano passado, ele chegou a ser condenado a três meses de prisão por brigar em uma boate. O jogador conseguiu recorrer da decisão e ficou em liberdade. Em 2010, foi excluído da seleção francesa por má conduta, poucas horas antes da decisão do Mundial contra a Itália.

No último domingo, a França derrotou a Sérvia por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/21 e 25/23, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e conquistou a Liga Mundial de vôlei pela primeira vez. Na decisão, N''Gapeth foi um dos destaques ao anotar 16 pontos. Como também se destacou nas partidas anteriores, foi eleito o melhor jogador (MVP) da fase final.