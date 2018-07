Destaque do Brasil, Lipe se emociona após vitória suada na Liga Mundial O Brasil travou um duelo duro com os Estados Unidos nesta quinta-feira para continuar vivo na Liga Mundial. Quando o jogo começava a escapar das mãos do time de Bernardinho, o ponteiro Lipe entrou acertando os ataques e contagiando time e torcida com sua vibração, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. No fim do jogo, com o nome gritado nas arquibancadas, Lipe vivenciou um dos momentos mais emocionantes de sua carreira.