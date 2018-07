Destaque em ouro olímpico, Lipe deixa o Brasil e vai jogar em clube turco

A raça demonstrada na campanha do ouro olímpico, no Rio, transformou o oposto Lipe em um dos queridinhos da torcida brasileira na Olimpíada. O jogador, entretanto, vai demorar a ter contato com o vôlei brasileiro novamente. Nesta quinta-feira, ele anunciou que vai disputar a próxima temporada pelo Halkbank, de Ancara, capital da Turquia.

"E após o ouro olímpico, decidi assinar contrato com o Halkbank. Que comece a temporada 2016/17", escreveu o jogador, nesta quinta-feira, em sua conta no Instagram, ao compartilhar sua primeira foto com a camisa do novo clube.

Lipe fez carreira fora do País e passou por clubes do Japão, da Grécia, da Itália e da Polônia. Na Turquia, defendeu o Fenerbahce na temporada 2013/14. Voltou ao País para defender o Taubaté, faturando o título paulista em 2014 e 2015 pela equipe do Vale do Paraíba.

O oposto, de 33 anos, jogou a Olimpíada desempregado, uma vez que ainda em abril o Taubaté anunciou que não tinha orçamento suficiente para manter o jogador no seu elenco. Com ele, o Taubaté chegou duas vezes seguidas à semifinal da Superliga e ganhou a Supercopa de 2015.