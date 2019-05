Dispensada pela seleção de vôlei, Bruna Honório fará novos exames cardiológicos

Campeã da Superliga Feminina de Vôlei pelo Minas, Bruna Honório foi dispensada da seleção brasileira. Nesta sexta-feira, o clube mineiro explicou que a oposta teve detectada "uma condição cardiológica adversa" em exames realizados quando da sua apresentação no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema (RJ).

Após se destacar na conquista da Superliga, Bruna Honório se apresentou no início da semana ao técnico José Roberto Guimarães para iniciar a preparação visando os torneios da temporada 2019, a que antecede os Jogos Olímpios de Tóquio, da seleção de vôlei. Mas apresentou problemas nos exames protocolares.

O Minas explicou que Bruna Honório passará por novos testes para descobrir mais detalhes do seu problema no começo da próxima semana. "Bruna Honório está sendo acompanhada pelo Departamento Médico do Clube e, na próxima segunda-feira (13/5), fará novos exames com especialista em São Paulo", explicou o clube em nota oficial.

O problema com Bruna Honório se deu em um dos melhores momentos da sua carreira. Afinal, ao lado de Natália, Gabi, Macris e Carol Gattaz, se destacou na Superliga e em outras conquistas da equipe de Belo Horizonte. E, após o título, renovou o seu contrato com o Minas para a próxima temporada do vôlei de clubes.

O começo da preparação da seleção para a temporada vem sendo marcado pela perda de jogadoras. Camila Brait, Gabi Cândido, Tassia, Drussyla e Dani Lins pediram dispensa, enquanto Thaisa e Adenizia solicitaram para que nem fossem convocadas por Zé Roberto. Em 2019, a seleção vai participar da Liga das Nações, do Campeonato Sul-Americano, do Pré-Olímpico e da Copa do Mundo.