Dois times a um passo das semifinais da Superliga Masculina

BELO HORIZONTE - Um clássico do vôlei nacional é uma das atrações da segunda rodada do playoff da Superliga Masculina de Vôlei. Cimed/Sky, de Florianópolis, e Vivo/Minas, de Belo Horizonte, entram em quadra às 21 horas na capital mineira. Os visitantes ganharam o primeiro jogo por 3 sets a 2 e se classificam com nova vitória hoje.

Os mineiros confiam na torcida e em sua principal arma: Lucarelli, eleito o melhor jogador da primeira rodada do playoff. “Acho que consegui jogar bem a partida, mas, com certeza, poderia ter sido melhor, principalmente na recepção”, avalia o exigente ponta. "Acredito que toda a equipe foi bem aquém do que vínhamos apresentando nos últimos jogos”,

Lucarelli também diz que não está preocupado em se destacar como pontuador. “Fico feliz, claro, mas estamos com foco total na vitória no próximo jogo. Se eu fizer cinco pontos e a equipe ganhar, saio bem mais feliz de quadra do que se tiver feito 50 pontos e com uma derrota. Espero que nessa partida consigamos jogar bem e corrigir o que não deu certo na primeira”, falou o ponteiro.

O levantador Bruno, capitão do time de Florianópolis, não espera facilidade. "A gente sabe da dificuldade que sempre é jogar aqui em Belo Horizonte, a torcida deles vai apoiar bastante, eles precisam ganhar. Mas a nossa intenção é conseguir esta vitória e carimbar nossa classificação para as semifinais, não deixar para o terceiro jogo." O jogador tem uma opinião sobre o que será fundamental no confronto. "É um time com um grande volume de jogo. Para a gente pensar na vitória, precisamos ser agressivos no saque", concluiu o levantador.

O Sada/Cruzeiro enfrenta o BMG/São Bernardo às 18h30 no ABC. Neste caso, no entanto, equipe mineira é quem está a apenas um jogo da classificação – venceu o primeiro confronto por 3 sets a 0.