Douglas destaca 'maturidade' em vitória da seleção brasileira na Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei assegurou sua sétima vitória em oito jogos na Liga das Nações ao derrotar a China com facilidade neste sábado por 3 sets a 0. O resultado fez com que o time brasileiro se recuperasse rapidamente do revés para a Sérvia, por 3 a 2, na sexta-feira.

O ponteiro Douglas, maior pontuador do jogo com 17 acertos, destacou a maturidade e a experiência como fatores determinantes na recuperação da equipe no torneio. O ponteiro Lucarelli e o oposto Alan também tiveram bom rendimento e anotaram 12 pontos cada um.

"O campeonato é muito longo e nosso grupo tem a maturidade e experiência necessárias para saber que uma hora ou outra a derrota poderia acontecer. Ontem (sexta-feira) não estávamos em um dia muito inspirado, mas não tem como tirar o mérito da equipe da Sérvia. Hoje era um outro jogo, uma outra situação e sabemos que jogo após jogo temos que construir", destacou Douglas. "Nosso time tem bastante maturidade para reverter situações como essa", completou.

Outro destaque do Brasil na partida, o central Isac, muito bem no saque, lembrou das chances que a seleção desperdiçou na derrota para os sérvios e chamou a atenção para a força mental dos jogadores no triunfo deste sábado.

"Ontem tivemos a oportunidade de matar o jogo em 3 sets a 1 e hoje a cabeça foi fundamental para conseguirmos vencer. Entramos com agressividade, principalmente no saque, e o jogo era muito importante. A equipe toda soube jogar do começo ao fim e mostrou que temos totais condições de conquistar novos resultados positivos", declarou.

Na primeira semana da competição, em Katowice, na Polônia, o Brasil venceu Estados Unidos, Austrália e Polônia e, na segunda, em Tóquio, no Japão, bateu Irã, Japão e Argentina. Já nesta etapa portuguesa, o time do técnico Renan Dal Zotto sofreu seu primeiro resultado negativo, para a Sérvia, antes de despachar a China.

O Brasil se despede de Gondomar, em Portugal, contra os donos da casa. A partida será às 14 horas (de Brasília) deste domingo e é o último desafio brasileiro na terceira semana da competição. Nas próximas duas semanas, a equipe jogará no Brasil, em Cuiabá (MT) e depois em Brasília (DF).