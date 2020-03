Drussyla, jogadora do Sesc-RJ, testa positivo para o novo coronavírus

O esporte brasileiro registra mais um caso de atleta infectado pelo novo coronavírus. Dessa vez, Drussyla, ponteira do Sesc-RJ, foi quem testou positivo para a nova doença. O resultado do exame foi divulgado na última quarta-feira (25), através de um comunicado, divulgado pelo próprio clube, que informa que a atleta se encontra em isolamento social, em sua residência e passa bem. Confira a lista de outros atletas que foram infectados pela covid-19.

De acordo com o Dr. Ney Pecegueiro do Amaral, médico do Sesc-RJ, Drussyla não precisou ser internada, pois teve, apenas, os sintomas de uma forte gripe. ˜Ela está bem, em casa, fazendo o tratamento recomendado e não precisou ser internada em momento algum. Apenas apresentou os sintomas da doença, como uma forte gripe. No momento, seguirá em isolamento social, em sua residência.

A ponteira divide apartamento com a levantadora Thais, que também joga pelo Sesc-RJ. Segundo o comunicado, a atleta não apresentou sintomas da doença, que foram manifestados por sua colega de equipe, e continua cumprindo isolamento proposto pelas autoridades médicas.

As demais jogadoras da equipe carioca continuam seguindo o isolamento social indicado pelo clube, desde o dia 16 de março. Sob supervisão do preparador físico Marco Jardim, o restante das atletas mantém atividades físicas de suas residências e continuam sendo monitoradas pela equipe médica do clube.