Duas duplas brasileiras de vôlei de praia avançam às oitavas de etapa na China

Duas duplas brasileiras vão disputar as oitavas de final da etapa três estrelas de Haiyang, na China, pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Thiago e George (SC/PB) vão enfrentar os eslovenos Nejc Zemljak e Jan Pokersnik, à meia-noite (de Brasília) deste sábado (21.07), enquanto Álvaro Filho e Luciano (PB/ES) terão pela frente os norte-americanos Stafford Slick e Casey Patterson.

"Nós começamos mal no torneio, chegamos um dia antes de jogar e o fuso horário aqui é muito diferente, nosso corpo sentiu demais. Mas já melhoramos o nosso corpo e a cabeça para os desafios, jogamos melhor e conseguimos batalhar pela vitória", analisou George após as duas vitórias em partidas disputadas nesta sexta-feira.

Thiago e George sofreram derrota na estreia deles em Haiyang, por isso tiveram de vencer os austríacos Fruhbauer e Wutzl por 2 sets a 1 (21/18, 18/21, 15/8), ainda pela fase de grupos. Na repescagem, triunfo sobre os letões Finsters e Solovejs por 2 sets a 0 (21/19, 21/16) garantiu vaga nas oitavas.

Álvaro Filho e Luciano, por sua vez, folgaram nesta sexta-feira porque já haviam garantido a classificação no dia anterior. As duplas masculinas são as únicas que representam o Brasil na etapa, a terceira de cinco do nível três estrelas do Circuito Mundial. As quartas de final também serão no sábado, enquanto semifinais e finais, masculina e feminina, ocorrerão no domingo.

O evento na China rende US$ 10 mil (cerca de R$ 38 mil) aos campeões e 600 pontos no ranking geral. Ao todo nesta temporada, duplas brasileiras já conquistaram 21 medalhas no Circuito Mundial (oito de ouro, nove de prata e quatro de bronze), somando os conjuntos masculinos e femininos.