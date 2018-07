Duas duplas brasileiras vão às semifinais em Seul

O Brasil terá ao menos duas duplas nas semifinais da etapa de Seul do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Juliana/Larissa e Talita/Maria Elisa já estão entre as quatro melhores parcerias na Coreia do Sul,enquanto Maria Clara/Carol e Ângela/Val disputam a repescagem.

Juliana e Larissa chegam às semifinais em Seul com quatro vitórias e nenhum set perdido. As duas últimas foram nesta sexta-feira. Elas passaram pelas mexicanas Candelas e Garcia por 2 a 0, com parciais de 21/16 e 21/19. Depois, superaram as norte-americanas Akers e Turner também por 2 a 0, com parciais de 21/15 e 21/18.

Campeãs da etapa sul-coreana em 2009, Talita e Maria Elisa bateram as também brasileiras Ângela e Val por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 16/21 e 15/12. Nas quartas de final, venceram as atuais campeãs mundiais Kessy e Ross, dos Estados Unidos, por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/14.

Superadas por Talita e Maria Elisa nas oitavas de final, Ângela e Val venceram as brasileiras naturalizadas georgianas Cris e Andrezza na repescagem por 2 sets a 0, com parciais de 21/11 e 21/16, e seguem na luta pelo título. A dupla brasileira enfrentará as irmãs austríacas Doris e Stephanie Schwaiger no sábado e, se vencer, jogará contra Akers e Turner, em jogo que valerá vaga uma na semifinal para uma revanche com Talita e Maria Elisa.

Única dupla brasileira que iniciou a sexta-feira na repescagem, Maria Clara/Carol enfrentou e superou três adversárias. A primeira vitória foi sobre as alemãs Banck e Günther por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/12. Em seguida, as irmãs brasileiras derrotaram as norte-americanas Frendrick e Ivy 2 sets 0, com duplo 21/17.

Na última partida do dia, Maria Clara e Carol venceram as italianas Gioria e Momoli por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/17. Agora, as brasileiras enfrentarão as alemãs Goller e Ludwig. Se vencerem, disputarão uma vaga na semifinal para jogar contra Juliana e Larissa em confronto com as norte-americanas Kessy e Ross.