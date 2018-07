Duelo quente decide o título do Campeonato Paulista masculino de vôlei

A rivalidade promete dar o tom do terceiro e último jogo da série final do Campeonato Paulista masculino de vôlei, neste sábado, às 11 horas (com transmissão do SporTV). O duelo entre Sesi e Vôlei Futuro será no ginásio do Sesi Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo.

A equipe de Araçatuba empatou a série na quinta-feira em uma partida tensa, marcada por discussão entre jogadores que se conhecem da seleção brasileira. "O Serginho (líbero campeão olímpico em 2004 e mundial em 2006) disse que eu o xinguei no primeiro jogo, mas na verdade houve uma troca de ofensas", explicou Leandro Vissotto, um dos destaques do Brasil na campanha vitoriosa no Mundial da Itália, em outubro.

"Quando meu time ganhou, ele (Serginho) tirou a mão no momento em que cruzamos na rede. Fiquei indignado. Aconteça o que acontecer, vou cumprimentar todos", assinalou.

A partida promete ter outros duelos interessantes, mas por motivos mais edificantes. De volta ao Brasil após passar vários anos jogando na Europa, o levantador Ricardinho comandou a campanha do Vôlei Futuro e, com passes precisos, tem deixado seus companheiros livres para atacar. Além de Ricardinho e Vissotto, Lucão e Mário Júnior são outros destaques da equipe.

No time da capital, Murilo, eleito o melhor jogador do Mundo e ainda se recuperando de uma lesão de tornozelo, poderá ser a surpresa preparada pelo técnico Giovane Gavio, que espera por um jogo cordial. "É hora de rever o comportamento. Ídolos têm responsabilidades."