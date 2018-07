Dupla Alison/Emanuel vai às semifinais no vôlei de praia na etapa suíça

GSTAAD - Os brasileiros Alison e Emanuel conseguiram duas importantes vitórias na etapa de Gstaad, na Suíça, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Com isso, a dupla avançou para as semifinais da competição e lutará por uma vaga na decisão neste domingo, contra os poloneses Fijalek e Prudel.

Neste sábado, os atuais campeões mundiais venceram Samoilovs/Sorokins, da Letônia, sem grande dificuldade, por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/12. Na segunda partida, diante dos russos Semenov e Koshkarev, no entanto, tiveram mais trabalho, mas venceram por 2 sets a 1, parciais de 21/18, 14/21 e 15/11.

Mas nem tudo foi notícia boa para o vôlei de praia do Brasil em Gstaad. A dupla Ricardo/Márcio até venceu a primeira partida do dia, diante dos alemães Erdmann e Matysik, por 2 sets a 0, com duplo 21/15, mas acabou caindo diante da parceria que enfrentará Alison e Emanuel: Fijalek/Prudel, por 2 a 0 (21/19 e 21/17).

Outras duas duplas brasileiras também jogaram neste sábado, mas acabaram sendo eliminadas logo na primeira partida. Benjamin/Bruno Schmidt perdeu para os norte-americanos Rogers e Dalhausser, por 2 a 0 (26/24 e 21/15), enquanto Pedro Solberg/Ferramenta caiu diante dos alemães Brink e Reckermann, por 2 a 1 (23/21, 18/21 e 13/15).