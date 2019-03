Dupla brasileira cai nas oitavas de final de etapa australiana do vôlei de praia

Únicos representantes brasileiros na etapa de Sydney do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, Thiago e George não foram além das oitavas de final. Nesta sexta-feira, eles até venceram o primeiro compromisso do dia, mas caíram na sequência no evento três estrelas australiano.

Na quinta, na fase de grupos, Thiago e George haviam somado uma vitória e uma derrota. Assim, eles foram para a repescagem e até começaram a sexta-feira bem, tendo vencido os australianos McHugh e Schubert por 2 sets a 1, com parciais de 21/15, 8/21 e 16/14.

Porém, nas oitavas de final, os brasileiros perderam para os russos Taras Myskiv e Valeriy Samoday por 2 sets a 0, com duplo 21/17. Assim, somaram 300 pontos no ranking geral da Federação Internacional de Voleibol, além de terem recebido cerca de R$ 7 mil em premiação.

Neste ano, o Circuito Mundial de Vôlei de Praia vai ganhar em importância pela distribuição de pontos para a corrida olímpica. E na primeira etapa de 2019, o País havia se dado bem, com a conquista do título por Ana Patrícia e Rebecca.

A próxima etapa do naipe masculino vai ser em Doha, no Catar, um evento marcado para 12 a 16 de março e que contará pontos para a corrida olímpica. Já entre as mulheres, a disputa para ir aos Jogos de Tóquio começará na etapa de Xiamen, na China, de 24 a 28 de abril.