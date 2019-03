Dupla brasileira joga repescagem em etapa do vôlei de praia na Austrália

Única dupla brasileira em ação nesta semana no Circuito Mundial de vôlei de praia, o catarinense Thiago e o paraibano George estão na repescagem da etapa de Sydney, na Austrália, pela temporada 2018/2019 da competição. Nesta quinta-feira, os dois largaram na fase de grupos com um aproveitamento de 50% nos dois jogos do dia: uma vitória e uma derrota. Agora tentam se classificar às oitavas de final.

Thiago e George começaram o Grupo F sendo superados de virada pelos lituanos Lukas Kazdailis e Arnas Rumsevicius por 2 sets a 1 - parciais de 19/21, 21/18 e 15/13). Horas depois, superaram os tailandeses Jongklang e Padsawud por 2 a 0 (29/27 e 21/16).

Na repescagem, o duelo será contra os australianos McHugh e Schubert nesta sexta-feira. Os dois times já se enfrentaram uma vez, nas quartas de final da etapa chinesa de Haiyang, quando Thiago e George venceram por 2 sets a 1 (21/17, 13/21 e 15/9). Caso vençam, os brasileiros encaram nas oitavas de final os russos Myskiv e Samoday.

Na etapa de abertura do Circuito Mundial em 2019, também na Austrália, o Brasil ficou com o ouro de Ana Patrícia e Rebecca. Após Sydney, a próxima competição será em Doha, no Catar, que já conta pontos para a corrida olímpica brasileira. Ela contará apenas com o naipe masculino.

A primeira etapa da corrida olímpica brasileira no feminino ocorre em Xiamen, na China, de 24 a 28 de abril. O Brasil é o atual campeão do Circuito Mundial no naipe feminino com Ágatha e Duda.