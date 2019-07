Dupla feminina do Canadá é campeã mundial no vôlei de praia e vai a Tóquio-2020

A dupla canadense formada por Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes se sagrou campeã mundial do vôlei de praia, neste sábado, ao vencer na final as norte-americanas April Ross e Alix Klineman por 2 sets a 0, com duplo 23/21, nas areias de Hamburgo, na Alemanha. De quebra, as canadenses garantiram vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Pavan e Melissa formaram a dupla cabeça de chave número nove da competição, enquanto as americanas figuravam na quinta posição entre as favoritas. April é uma das jogadoras mais experientes e vitoriosas do circuito. Foi campeã mundial em 2009 e soma duas medalhas olímpicas: prata em Londres-2012 e bronze no Rio-2016.

Foi a primeira vez que as canadenses faturaram o título mundial. Com o resultado, vão ascender para a liderança do ranking mundial, superando as alemãs Laura Ludwig e Kira Walkenhorst.

O bronze em Hamburgo ficou com as australianas Taliqua Clancy e Mariafe Artacho del Solar, que derrotaram as suíças Nina Betschart e Tanja Hüberli por 21/18 e 22/20.

O Brasil fez campanha discreta na chave feminina, apesar de contar com algumas das principais duplas do circuito. Fernanda Berti e Bárbara Seixas formaram a parceria que foi mais longe no Mundial, parando nas quartas de final.