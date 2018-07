Dupla Juliana/Maria Elisa ganha dois jogos na estreia na etapa de Praga

PRAGA - Juliana e Maria Elisa começaram bem a disputa do Open de Prata, quarta etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, o primeiro que só tem chave feminina. Nesta quinta-feira, as brasileiras venceram dois jogos pela fase de grupos e se garantiram, assim, na fase de mata-mata do torneio jogado na República Checa.

Juliana e Maria Elisa começaram vencendo as checas Bonnerova e Hermannova de virada, com parciais de 15/21, 21/12, 15/10, em 43 minutos de jogo. O segundo duelo, contra Dumbauskaite e Povilaityte, da Letônia foi mais tranquilo e o triunfo veio em 2 a 0, com 21/11 e 21/14.

Líderes do Grupo G, Juliana e Maria Elisa voltam à quadra nesta sexta contra as chinesas Wang e Yue. Em caso de vitória, elas se garantem direto nas oitavas de final, sem necessidade de disputar a repescagem.

Sexta dupla da seleção, Elize Maia/Fernanda Berti foi escalada para ser a segunda parceria brasileira na República Checa, estreando na temporada. Elas estrearam vencendo as holandesas Braakman e Van der Vlist, por 2 sets a 1 (21/23, 28/26, 15/7). No segundo duelo do dia, derrota para as alemãs Ludwig e Walkenhorst, por 2 sets a 0 (24/22 e 21/16).

Na terceira colocação do grupo, Elize Maia e Fernanda Berti enfrentam as checas Vorlova e Nakladalova nesta sexta. As brasileiras precisam de uma vitória para garantirem lugar na repescagem do torneio.