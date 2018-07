Dupla Juliana/Maria Elisa vence mais uma e vai às oitavas no Circuito Mundial

PRAGA - Das duas duplas brasileiras que disputam o Open de Praga, quarta etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, só uma conseguiu chegar até as oitavas de final. Nesta sexta-feira, Juliana e Maria Elisa venceram pela terceira vez na fase de grupos para avançarem sem precisar de repescagem. Enquanto isso, Elize Maia e Fernanda Berti perderam mais uma e agora voltam para casa.

Vice-líderes do Circuito Mundial, Juliana e Maria Elisa foram as únicas titulares da seleção que viajaram até a República Checa. Contra adversárias de menor expressão, vão indo bem. Nesta sexta, venceram as chinesas Fan Wang e Yuan Yue por 2 sets a 0 (21/17, 21/13), mantendo os 100% de aproveitamento. Neste sábado serão disputadas as oitavas e as quartas de final do Open, que não tem chave masculina.

"Eu estou muito feliz e realmente empolgada de jogar em Praga. É um lugar agradável e as pessoas gostam bastante do vôlei de praia. Eu espero poder apresentar meu melhor aqui. Nós temos que jogar no limite, partida após partida, para construirmos nossa confiança. Esse é o segredo para ganhar uma medalha. Nós também estamos aqui para ganharmos pontos, ritmo de jogo e entrosamento", comentou Juliana.

Com a ausência das demais duplas titulares, a CBV mandou a Praga a parceria formada por Elize Maia e Fernanda Berti e que é só a sexta principal do País. Na primeira etapa do Circuito delas na temporada, perderam dois dos três jogos e foram eliminadas. Nesta sexta, a derrota foi para as donas da casa Vorlova e Nakladalova, por 2 sets a 0 (21/18, 21/19), em 40 minutos de jogo.