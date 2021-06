Duplas brasileiras avançam às fases decisivas de etapa checa do vôlei de praia

Duas duplas brasileiras seguem na disputa da etapa de Ostrava, na República Checa, do Circuito Mundial de vôlei de praia. Nesta sexta-feira, Bárbara Seixas e Carol Solberg avançaram para as quartas de final do torneio feminino, enquanto que André Stein e George chegaram às oitavas de final na competição masculina.

Bárbara e Carol venceram as alemãs Kozuch e Ludwig por 2 sets a 0 (22/20 e 21/18) na repescagem feminina. Na sequência, um emocionante confronto contra as canadenses Bansley e Brandie pelas oitavas de final, com vitória brasileira de virada no tie-break: 14/21, 21/18 e 17/15.

"O dia foi incrível, nosso time mostrou uma força mental muito grande. Jogamos contra dois times muito experientes, e, mesmo começando o jogo com certas dificuldades, nós soubemos nos manter unidas e lúcidas em relação ao que precisava ser feito. Estou muito orgulhosa", comemorou Bárbara. Nas quartas de final, as duas vão enfrentar Huberli/Betschart, da Suíça.

No torneio masculino, André Stein e George começaram o dia vencendo os checos Bercik e Dumek por 2 sets a 0 (21/13 e 21/18), pela segunda rodada do Grupo C. Na repescagem, nova vitória por 2 a 0, dessa vez sobre os americanos Taylor Crabb e Jacob Gibb.

"Foi um ótimo dia aqui para nós. Nos concentramos bastante porque ontem (quinta-feira) não conseguimos jogar tão bem. Ajustamos algumas coisas e fomos para cima. Conseguimos uma boa vitória no segundo jogo da chave contra um time da casa e depois, na repescagem, um jogo com sabor de revanche, já que perdemos para eles lá em Sochi. Conseguimos executar um bom voleibol e com muita vibração", destacou André.

Nas oitavas de final, André e George terão pela frente mais uma dupla dos Estados Unidos: Trevor Crabb e Tri Bourne. "Como em todos os jogos aqui, e amanhã (sábado) nas oitavas não será diferente, teremos mais um grande time pela frente. Vamos focar em fazer o nosso, como fizemos hoje (sexta-feira), ir para cima do adversário e brigar até o final. Vamos estudar eles hoje e amanhã dar o nosso máximo em quadra", completou o capixaba.

Outras três duplas brasileiras entraram em quadra nesta sexta-feira. Alison e Álvaro Filho venceram Doppler/Horst (AUT) por 2 sets a 0 (21/19 e 21/14), mas pararam na repescagem contra Robin Seidl e Waller, também da Áustria: 21/17 e 21/16. No torneio feminino, duas parcerias se despediram nas oitavas de final. Ágatha e Duda foram superadas pelas holandesas Schoon e Stam (21/17 e 21/15) e Talita/Taiana perdeu das canadenses Pavan e Melissa (21/13 e 21/14).