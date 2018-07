Duplas brasileiras caem na repescagem no vôlei de praia

O Brasil não teve um bom dia na chave feminina da primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, nesta quinta-feira, em Brasília. Apenas duas duplas brasileiras seguem na disputa, mas elas estão na repescagem: Juliana/Larissa e Maria Clara/Carol.

Depois de conseguirem 100% de aproveitamento no primeiro dia de disputa, na última quarta-feira, Juliana/Larissa e Maria Clara/Carol se enfrentaram nesta quinta. E a vitória foi de Juliana e Larissa, que fizeram 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 31/29.

Mas, na rodada seguinte, Juliana e Larissa perderam para as alemãs Goller e Ludwig por 21/18 e 26/24. Assim, as brasileiras caíram na repescagem, assim como Maria Clara e Carol, que venceram o outro jogo do dia: fizeram 21/18 e 21/13 nas austríacas Schwaiger e Schwaiger.

Enquanto isso, as outras quatro duplas brasileiras na chave feminina da etapa de Brasília, que já estavam na repescagem, perderam nesta quinta-feira e foram eliminadas da competição: Talita/Maria Elisa, Ângela/Val, Lili/Luana e Izabel/Luiza Amélia.