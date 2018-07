Duplas brasileiras vencem e vão às quartas de final em etapa do vôlei de praia

O Brasil colocou duas duplas do vôlei de praia nas quartas de final da etapa de Varsóvia do Circuito Mundial, na Polônia. Aniversariante do dia, Fernanda Berti e a parceira Bárbara Seixas e a dupla formada por Ágatha e Duda venceram seus jogos das oitavas de final, nesta sexta-feira, e estão na próxima fase da competição.

Fernanda Berti e Bárbara Seixas, que avançaram em primeiro na chave, superaram as alemãs Bieneck e Schneider por 2 sets a 1, com parciais de 24/22, 18/21 e 15/12. Elas encaram nas quartas de final as também alemãs Laboureur e Sude, neste sábado, às 6h30 (de Brasília).

"Estou muito feliz por nosso time conquistar essa vaga. Já é quase rotina passar o aniversário em quadra. Aconteceu no Mundial, na Holanda, quando a torcida cantou parabéns. São várias etapas já. Mas o mais importante foi termos mantido o foco, a tranquilidade no tie-break. Os times da Alemanha são muito fortes e sabíamos da necessidade de jogar em alto nível", disse Fernanda, que venceu duas etapas neste ano.

Ágatha e Duda derrotaram as donas da casa Kolosinska e Kociolek. A vitória sobre as polonesas veio por 2 a 0, com parciais de 21/15 e 21/18 e colocou as brasileiras no caminho da norte-americana Kerri Walsh Jennings, tricampeã olímpica, e sua parceira Nicole Branagh. O duelo também será neste sábado, às 6h30 (de Brasília).

No masculino, Alison e André Stein já estavam garantidos nas oitavas de final e encaram os cubanos Nivaldo e Gonzalez na madrugada deste sábado, às 3h30 (de Brasília). Evandro e Vitor Felipe, que também já estavam classificados, enfrentam os noruegueses Mol e Sorum no mesmo dia e horário.

Outras quatro duplas brasileiras acabaram se despedindo do torneio nesta sexta. Carolina Solberg/Maria Elisa e Josi/Lili, no feminino, e Álvaro Filho/Saymon e Pedro Solberg/Bruno Schmidt, no masculino.

Carol Solberg e Maria Elisa acabaram eliminadas ao desistirem do duelo contra as norte-americanas Walsh e Branagh. Carol sofreu uma entorse no tornozelo e não conseguiu seguir no segundo set da partida. Josi e Lili perderam nas oitavas para as checas Hermannova e Slukova por 21/13 e 21/11.

Álvaro Filho e Saymon caíram ainda na fase de grupos do torneio, ao perderem para os chilenos Marco e Esteban Grimalt por 2 sets a 0. Já Pedro Solberg e Bruno Schmidt acabaram eliminados na disputa da repescagem. Ele foram derrotados pelos noruegueses Mol e Sorum também por 2 a 0.